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Индийские пограничники поймали голубя, подозреваемого в шпионаже
11.02.2017 11:36

Индийские пограничники поймали голубя, подозреваемого в шпионаже

В субботу, 11 февраля, задержанный и посаженный в клетку индийскими пограничниками голубь-разведчик из Пакистана пытался бежать, вернее - улететь домой. Об этом сообщает The Indian Express.

Вероятно недружественному Индии агенту с крыльями, подозреваемому в шпионаже на Пакистан, удалось вырваться из клетки из-за халатности охранника. Отмечается, что индийский стражник открыл клетку из любопытства, а голубь воспользовался возможностью и улетел на свободу.

Важно также то, что птица направилась в сторону пакистанской границы.

Индийским военным понадобилось два часа, чтобы поймать беглеца и водворить его обратно в клетку. Однако, чем именно удалось сбить или посадить на землю шпионского голубя - не сообщается.

К слову, в прошлом, большое число птиц, включая и соколов, были "захвачены в плен" из-за подозрения властей Индии.

Так, одного голубя "задержали" вблизи границы с Пакистаном в Амритсаре в 2010 году.

Еще один пернатый был сбит сельскими жителями в Патанкоте в 2015 году. Это голубь белого цвета был заподозрен ими "в связях с пакистанцами".

Как сообщал MIGnews.com.uа, военные в Пакистане провели испытания новой баллистической ракеты Ababeel. Согласно пресс-релизу Министерства обороны Пакистана, испытания проводились с целью проверки конструкторских и технических параметров боевой системы.

Теги материала: Пакистан, Индия, голубь, разведка, агент
Новости СМИ2
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