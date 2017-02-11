Индийские пограничники поймали голубя, подозреваемого в шпионаже

MIGnews.com.ua

В субботу, 11 февраля, задержанный и посаженный в клетку индийскими пограничниками голубь-разведчик из Пакистана пытался бежать, вернее - улететь домой. Об этом сообщает The Indian Express.

Вероятно недружественному Индии агенту с крыльями, подозреваемому в шпионаже на Пакистан, удалось вырваться из клетки из-за халатности охранника. Отмечается, что индийский стражник открыл клетку из любопытства, а голубь воспользовался возможностью и улетел на свободу.

Важно также то, что птица направилась в сторону пакистанской границы.

Индийским военным понадобилось два часа, чтобы поймать беглеца и водворить его обратно в клетку. Однако, чем именно удалось сбить или посадить на землю шпионского голубя - не сообщается.

К слову, в прошлом, большое число птиц, включая и соколов, были "захвачены в плен" из-за подозрения властей Индии.

Так, одного голубя "задержали" вблизи границы с Пакистаном в Амритсаре в 2010 году.

Еще один пернатый был сбит сельскими жителями в Патанкоте в 2015 году. Это голубь белого цвета был заподозрен ими "в связях с пакистанцами".