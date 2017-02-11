Обнародованы фото ночного обстрела Красногоровки боевиками

В сети появились фотографии ночного обстрела города Красногоровка, который совершили представители незаконных вооруженных формирований. Снимки были обнародованы руководителем Красногоровской военно-гражданской администрации Олегом Ливанчуком на его странице в социальной сети Facebook.
В результате обстрелов множество зданий в городе получили повреждения. Кроме того, сообщается, что по предварительным данным, никто не пострадал.
"Сегодня всю ночь "рашисти" цинично и жестоко расстреливали Красногоровку, очень много повреждений", - прокомментировал обстрелы боевиками Ливанчук.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, за минувшие сутки, 10 февраля, российско-оккупационные войска 63 раза открывали огонь по позициям военнослужащих Вооруженных сил Украины. В результате совершенных незаконными вооруженными формированиями обстрелов ни один украинских военный не погиб.