Обнародованы фото ночного обстрела Красногоровки боевиками

MIGnews.com.ua

В сети появились фотографии ночного обстрела города Красногоровка, который совершили представители незаконных вооруженных формирований. Снимки были обнародованы руководителем Красногоровской военно-гражданской администрации Олегом Ливанчуком на его странице в социальной сети Facebook.

В результате обстрелов множество зданий в городе получили повреждения. Кроме того, сообщается, что по предварительным данным, никто не пострадал.

"Сегодня всю ночь "рашисти" цинично и жестоко расстреливали Красногоровку, очень много повреждений", - прокомментировал обстрелы боевиками Ливанчук.