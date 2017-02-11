Мощное землетрясение всколыхнуло Тайвань: есть жертвы

MIGnews.com.ua

В ночь на субботу, 11 февраля, на Тайване произошло землетрясение магнитудой 5,6, в результате чего погибли четыре человека, передает агентство Sina.

Отмечается, что в результате землетрясения, произошедшего в ночь с пятницы на субботу, около 50 тысяч домохозяйств остались без электричества. Подземные толчки магнитудой 5,6 были зафиксированы в 11 км к юго-западу от города Тайнань, очаг землетрясения залегал на глубине около 18 км.

В текущее время подача электроэнергии восстановлена. Администрация города призывает население проявлять бдительность в связи с высокой вероятностью новых инцидентов.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в пятницу, 10 февраля, на острове Минданао на Филиппинах произошло мощное землетрясение, магнитуда которого составила 6,7 баллов по шкале Рихтера.

Отмечается, что больше ста человек получили ранения. Множеству зданий нанесен ущерб, пострадала инфраструктура, многие места остались без электричества.

В эфире местного радио сообщили, что люди паниковали и выбегали из помещений на открытые пространства. Часть домов получили серьезные повреждения, в некоторых районах упали линии электропередач, отсутствует.