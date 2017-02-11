В результате давки на футбольном стадионе в Анголе погибли 17 человек

MIGnews.com.ua

В пятницу, 10 февраля, в городе Уиге в северной части Анголы погибли как минимум 17 человек в результате давки на футбольном стадионе, десятки были ранены. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на медицинского работника.

Руководитель местной больницы Эрнесто Луис рассказал, что некоторым людям пришлось идти по другим людям. Общее количество пострадавших составляет 76 человек, 17 из них скончались. Еще пять раненых в настоящее время находятся в тяжелом состоянии.

Кроме того, стало известно, что давка произошла, когда несколько сотен болельщиков попытались пройти на стадион перед началом матча между местными командами. Множество людей упали и были затоптаны.