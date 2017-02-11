ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
В результате давки на футбольном стадионе в Анголе погибли 17 человек
11.02.2017 09:17

В результате давки на футбольном стадионе в Анголе погибли 17 человек

В пятницу, 10 февраля, в городе Уиге в северной части Анголы погибли как минимум 17 человек в результате давки на футбольном стадионе, десятки были ранены. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на медицинского работника.

Руководитель местной больницы Эрнесто Луис рассказал, что некоторым людям пришлось идти по другим людям. Общее количество пострадавших составляет 76 человек, 17 из них скончались. Еще пять раненых в настоящее время находятся в тяжелом состоянии.

Кроме того, стало известно, что давка произошла, когда несколько сотен болельщиков попытались пройти на стадион перед началом матча между местными командами. Множество людей упали и были затоптаны.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в ходе религиозной церемонии в северной части Индии произошла массовая давка, в результате чего 24 человека погибли.

Теги материала: футбол, стадион, давка, погибшие, пострадавшие
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Мощное землетрясение всколыхнуло Тайвань: есть жертвы
Важное
Мощное землетрясение всколыхнуло Тайвань: есть жертвы
Филиппины сотрясло мощное землетрясение, 15 человек погибли
Важное
Филиппины сотрясло мощное землетрясение, 15 человек погибли  Фоторепортаж
В Канаде разбился самолет, три человека погибли
Важное
В Канаде разбился самолет, три человека погибли
В Новой Зеландии погиб один человек из-за взрыва на круизном лайнере
Важное
В Новой Зеландии погиб один человек из-за взрыва на круизном лайнере  Фоторепортаж
Полиция открыла дело об умышленном убийстве экс-вратаря "Динамо"
Важное
Полиция открыла дело об умышленном убийстве экс-вратаря "Динамо"
Эскалация на Донбассе: Под обстрелами боевиков погиб украинский военный
Важное
Эскалация на Донбассе: Под обстрелами боевиков погиб украинский военный  Видеорепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Луценко: Гройсману нужно по-доброму уйти в отставку, иначе заставим
Эксклюзив  Луценко: Гройсману нужно по-доброму уйти в отставку, иначе заставим
10.02.2017
"Ты - морячка, я - моряк, ты - Зорян, а я - Шкиряк": соцсети о проколе росСМИ
Эксклюзив  "Ты - морячка, я - моряк, ты - Зорян, а я - Шкиряк": соцсети о проколе росСМИ
10.02.2017
Бои под Авдеевкой: ВСУ уничтожили половину батальона убитого Гиви
Эксклюзив  Бои под Авдеевкой: ВСУ уничтожили половину батальона убитого Гиви
10.02.2017
Почайна-таун: соцсети о переименовании станции метро "Петровка"
Эксклюзив  Почайна-таун: соцсети о переименовании станции метро "Петровка"
10.02.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Должна ли Украина вступать в НАТО?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика