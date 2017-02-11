Филиппины сотрясло мощное землетрясение, 15 человек погибли

MIGnews.com.ua

В пятницу, 10 февраля, на острове Минданао на Филиппинах произошло мощное землетрясение, магнитуда которого составила 6,7 баллов по шкале Рихтера. Об этом сообщает Reuters .

Больше ста получили ранения. Множеству зданий нанесен ущерб, пострадала инфраструктура, многие места остались без электричества.

Также в Геологической службе Соединенных Штатов Америки рассказали, что очаг подземных толчков располагался на глубине десяти километров, а эпицентр землетрясения находился в 14 километрах на восток от города Серигао.

В эфире местного радио сообщили, что люди паниковали и выбегали из помещений на открытые пространства. Часть домов получили серьезные повреждения, в некоторых районах упали линии электропередач, отсутствует.

Правительству Серигао пришлось закрыть единственный аэропорт в городе в связи с трещиной на взлетной полосе.

Также Chicago Tribune сообщил, что в результате землетрясение погибли 15 человек. Местные власти отметили, что землетрясение было отголоском движения в филиппинском разломе, находящегося в Тихом океане.