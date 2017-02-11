Филиппины сотрясло мощное землетрясение, 15 человек погибли

В пятницу, 10 февраля, на острове Минданао на Филиппинах произошло мощное землетрясение, магнитуда которого составила 6,7 баллов по шкале Рихтера. Об этом сообщает Reuters.
Больше ста получили ранения. Множеству зданий нанесен ущерб, пострадала инфраструктура, многие места остались без электричества.
Также в Геологической службе Соединенных Штатов Америки рассказали, что очаг подземных толчков располагался на глубине десяти километров, а эпицентр землетрясения находился в 14 километрах на восток от города Серигао.
В эфире местного радио сообщили, что люди паниковали и выбегали из помещений на открытые пространства. Часть домов получили серьезные повреждения, в некоторых районах упали линии электропередач, отсутствует.
Правительству Серигао пришлось закрыть единственный аэропорт в городе в связи с трещиной на взлетной полосе.
Также Chicago Tribune сообщил, что в результате землетрясение погибли 15 человек. Местные власти отметили, что землетрясение было отголоском движения в филиппинском разломе, находящегося в Тихом океане.
Как сообщал MIGnews.com.uа, в среду, 8 февраля, в Одесской области зафиксировали землетрясение.