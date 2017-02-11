Штаб АТО: Боевики снова обстреляли Авдеевку из гранатометов

В течение прошедших суток, 10 февраля, представители незаконных вооруженных формирований совершили 63 обстрела по позициям военнослужащих Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
На мариупольском направлении боевики открывали огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по Гнутово, Павлополю, Широкино и Водяному. В районе Красногоровки они применяли РСЗО БМ-21 Град, танки и минометы разных калибров.
На донецком направлении российско-оккупационные войска обстреляли Авдеевку, Невельское и Опытное из минометов 120 мм, Невельское, Новгородское, Луганское и Зайцево - из гранатометов и стрелкового оружия. В районе Авдеевки, Луганского и Верхнеторецкого работали снайперы.
На луганском направлении зафиксированы обстрелы по Крымскому из минометов 120 мм, по Новозвановке - из гранатометов и стрелкового оружия.
Кроме того, сообщается, что никто из украинских военнослужащих не погиб.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в пятницу, 10 февраля, боевики 34 раза обстреляли позиции украинских военнослужащих в зоне АТО.