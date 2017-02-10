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Премьер-министра Польши госпитализировали после ДТП
10.02.2017 21:54

Премьер-министра Польши госпитализировали после ДТП

В пятницу, 10 февраля, премьер-министр Польши Беата Шидло попала в дорожно-транспортное происшествие в городе Освенцим недалеко от Кракова. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Polskie Radio.

Автомобиль, который передвигался по второстепенной дороге, врезался в одну из машин кортежа премьер-министра. После этого он столкнулся с еще одним автомобилем колонны, в котором и ехала Шидло. В результате дорожно-транспортного происшествия премьер-министр получила небольшие ушибы, в связи с чем ее доставили в медицинское учреждение для обследования.

В настоящее время на месте происшествия проводят работы сотрудники полиции и аварийных служб.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, на проспекте Победы в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей.

Теги материала: Польша, премьер-министр, ДТП, больница, госпитализация
Новости СМИ2
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