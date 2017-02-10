Аваков сообщил о задержании в столице очередного вора в законе

MIGnews.com.ua

В Киеве в результате удачно проведенной спецоперации с участием столичной полиции и сотрудников КОРД был задержан очередной вор в законе. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков.

Он рассказал, что 42-летний Гела Кардава был задержан в одном з киевских ресторанов вместе со своими соратниками. В ходе обыска у него был изъят поддельный украинский паспорт на имя Голомба Олега Романовича, который является уроженцем Симферополя. Предположительно, он сделан на имя крымского жителя в связи со сложностью на сегодняшний день достоверно это проверить.

Преступник был "коронован" в возрасте 21 года в Москве в 1996 году. А это говорит о его высокой "квалификации".

По словам главы ведомства, из открытых источников известно, что Кардава является одним из организаторов, так называемых коммерческих коронаций воров в законе на территории постсоветских стран. Также есть информация и о том, что он находится в штате российского МВД и работает агентом.