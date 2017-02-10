Киевских полицейских поймали на присвоении 10 млн грн

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Сотрудникам прокуратуры и Департамента внутренней безопасности Национальной полиции удалось разоблачить преступную группировку, в состав которой входили должностные лица Управления финансового обеспечения и бухгалтерского учета Главного управления Национальной полиции в городе Киев и один из полков особого назначения Главного управления Национальной полиции Украины в городе Киев. Об этом сообщается на сайте прокуратуры в городе Киев.

В ходе досудебного расследования выяснилось, что преступники каждый месяц присваивали половину средств, которые предназначались для выплаты премий полицейским одного из полков особого назначения Главного управления Национальной полиции Украины в городе Киев. Пятерых злоумышленников задержали, когда они делили очередную сумму присвоенных средств в размере 240 тысяч гривен. Такая схема принесла участникам группировки практически десять миллионов гривен.

Сейчас в помещении управления финансового обеспечения и бухгалтерского учета и в жилищах злоумышленников проходят обыски.

Кроме того, преступникам готовят сообщение о подозрении по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины и ходатайство об избрании меры пресечения и отстранения от должностей. Прокуратура начала проводить аудит всех начислений, которые провели злоумышленники за прошлые периоды.