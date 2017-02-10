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Киевских полицейских поймали на присвоении 10 млн грн
10.02.2017 19:03

Киевских полицейских поймали на присвоении 10 млн грн  Фоторепортаж

Сотрудникам прокуратуры и Департамента внутренней безопасности Национальной полиции удалось разоблачить преступную группировку, в состав которой входили должностные лица Управления финансового обеспечения и бухгалтерского учета Главного управления Национальной полиции в городе Киев и один из полков особого назначения Главного управления Национальной полиции Украины в городе Киев. Об этом сообщается на сайте прокуратуры в городе Киев.

В ходе досудебного расследования выяснилось, что преступники каждый месяц присваивали половину средств, которые предназначались для выплаты премий полицейским одного из полков особого назначения Главного управления Национальной полиции Украины в городе Киев. Пятерых злоумышленников задержали, когда они делили очередную сумму присвоенных средств в размере 240 тысяч гривен. Такая схема принесла участникам группировки практически десять миллионов гривен.

Сейчас в помещении управления финансового обеспечения и бухгалтерского учета и в жилищах злоумышленников проходят обыски.

Кроме того, преступникам готовят сообщение о подозрении по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины и ходатайство об избрании меры пресечения и отстранения от должностей. Прокуратура начала проводить аудит всех начислений, которые провели злоумышленники за прошлые периоды.

Как сообщал MIGnews.com.ua, правоохранители задержали на получении взятки руководителя одного из отделов Главного управления Госгеокадастра.

Теги материала: Киев, прокуратура, Национальная полиция, задержание, присвоение, фото
Новости СМИ2
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