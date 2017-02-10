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Штаб АТО: ВСУ в Красногоровке попали под массированный огонь из танков и "Градов"
10.02.2017 19:00

Штаб АТО: ВСУ в Красногоровке попали под массированный огонь из танков и "Градов"

Боевики на протяжении пятницы, 10 февраля, 34 раза открывали огонь по украинским опорным пунктам в зоне проведения АТО на Донбассе. Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО в Facebook.

В штабе подчеркнули, что боевики не намерены придерживаться режима тишины, и ведут огонь по всей линии разграничения.  

На мариупольском направлении позиции сил АТО в Гнутове, Повлополе, Широкине, Водяном попали под массированный огонь из стрелкового оружия, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. При этом украинские укрепления в Красногоровке были обстреляны из РСЗО БМ-21 "Град", танков и минометов.

На донецком направлении оккупанты накрыли огнем из 120-мм минометов Авдеевку, а Новгородское, Невельское Луганское, Зайцево – из гранатометов и стрелкового оружия. Также по Авдеевке и Верхнеторецке "работали" вражеские снайперы.

На луганском направлении опорные пункты украинских войск в Крымском были обстреляны из 120-мм минометов. Боевики были из гранатометов и стрелкового оружия по Новозвановке.

В пресс-центре отметили, что сегодняшний день в зоне проведения АТО обошелся без потерь и ранений среди украинских защитников.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, пресс-секретарь президент РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что российское правительство не посылает по официальным каналам на Донбасс для участия в боевых действиях добровольце и танки.

Теги материала: Донбасс, боевики, Красногоровка, танк, Град, ВСУ
Новости СМИ2
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