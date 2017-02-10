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В Черниговской области военнослужащий убил своего коллегу
10.02.2017 18:37

В Черниговской области военнослужащий убил своего коллегу

Сотрудники военной прокуратуры Черниговского гарнизона Центрального региона Украины раскрыли убийство военнослужащим своего товарища. Об этом сообщается на официальном сайте военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Указанный военный не прибыл на военную службу в конце 2017 года, его местонахождение и обстоятельства, при которых он исчез, были не известны. Во время проведения досудебного расследования была установлена возможная причастность сослуживца к его убийству.

После предъявления улик убийца искренне покаялся и признался в совершении преступления, рассказав, где находится тело погибшего. Также он рассказал, что они вместе употребляли алкогольные напитки, а при возвращении в часть между ними возник конфликт, именно тогда убийца нанес погибшему удары металлической арматурой в область головы. Военнослужащий умер на месте.

Правонарушителю сообщили о подозрении по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Санкции указанной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 15 лет.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, на пресс-конференции руководителя МВД Украины Арсена Авакова представили два видео, которые касаются дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Теги материала: Черниговская область, военнослужащие, убийство, военная прокуратура
Новости СМИ2
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