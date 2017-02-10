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СБУ нашла под Бахмутом тайник с множеством гранат и выстрелами к гранатомету
10.02.2017 17:50

СБУ нашла под Бахмутом тайник с множеством гранат и выстрелами к гранатомету  Фоторепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины нашли очередной схрон с оружием, который был обустроен вблизи города Бахмут в Донецкой области. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ведомства.

В СБУ отметили, что в указанном тайнике хранилось довольно большое количество боевого оружия. В частности, их него было изъято восемь реактивных противотанковых гранат РПГ-26 и РПГ-22, 54 выстрела к подствольному гранатомету, 16 гранат Ф-1 и РГД-5 с запалами, полтора килограмма пороха, 12 дымовых шашек и почти 10 тысяч патронов различного калибра.

На данный момент специалисты ведут все необходимые  оперативно-следственные действия.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Киеве полицейские задержали мужчину в возрасте 29 лет в вестибюле на станции метрополитена "Житомирская". В его сумке нашли большое количество боеприпасов, среди которых было 600 патронов калибра 7,62 мм, 54 тротиловых шашки, 100 запалов к тротиловым шашкам и граната РГД. 

Теги материала: СБУ, Донецкая область, тайник, оружие, фото
Новости СМИ2
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