СБУ нашла под Бахмутом тайник с множеством гранат и выстрелами к гранатомету

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Сотрудники Службы безопасности Украины нашли очередной схрон с оружием, который был обустроен вблизи города Бахмут в Донецкой области. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ведомства.

В СБУ отметили, что в указанном тайнике хранилось довольно большое количество боевого оружия. В частности, их него было изъято восемь реактивных противотанковых гранат РПГ-26 и РПГ-22, 54 выстрела к подствольному гранатомету, 16 гранат Ф-1 и РГД-5 с запалами, полтора килограмма пороха, 12 дымовых шашек и почти 10 тысяч патронов различного калибра.

На данный момент специалисты ведут все необходимые оперативно-следственные действия.