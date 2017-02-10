СБУ нашла под Бахмутом тайник с множеством гранат и выстрелами к гранатомету

Сотрудники Службы безопасности Украины нашли очередной схрон с оружием, который был обустроен вблизи города Бахмут в Донецкой области. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ведомства.
В СБУ отметили, что в указанном тайнике хранилось довольно большое количество боевого оружия. В частности, их него было изъято восемь реактивных противотанковых гранат РПГ-26 и РПГ-22, 54 выстрела к подствольному гранатомету, 16 гранат Ф-1 и РГД-5 с запалами, полтора килограмма пороха, 12 дымовых шашек и почти 10 тысяч патронов различного калибра.
На данный момент специалисты ведут все необходимые оперативно-следственные действия.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Киеве полицейские задержали мужчину в возрасте 29 лет в вестибюле на станции метрополитена "Житомирская". В его сумке нашли большое количество боеприпасов, среди которых было 600 патронов калибра 7,62 мм, 54 тротиловых шашки, 100 запалов к тротиловым шашкам и граната РГД.