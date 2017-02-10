В Канаде разбился самолет, три человека погибли

MIGnews.com.ua

В одной из провинций Канады Манитоба произошло крушение самолета. Об этом сообщает управление по безопасности на транспорте TSB .

Также HuffingtonPost предоставил информацию о том, что происшествие случилось около населенного пункта Бранкилд, который находится в 45 километрах к юго-западу от административного центра провинции Манитоба - Виннипега.

Однако пока нет никакой информации о том, какого размера было воздушное судно. Кроме того, стало известно, что в настоящее время на месте происшествия работают спасатели, согласно предварительным данным, в результате аварии погибли три человека.