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В Канаде разбился самолет, три человека погибли
10.02.2017 17:50

В Канаде разбился самолет, три человека погибли

В одной из провинций Канады Манитоба произошло крушение самолета. Об этом сообщает управление по безопасности на транспорте TSB.

Также HuffingtonPost предоставил информацию о том, что происшествие случилось около населенного пункта Бранкилд, который находится в 45 километрах к юго-западу от административного центра провинции Манитоба - Виннипега.

Однако пока нет никакой информации о том, какого размера было воздушное судно. Кроме того, стало известно, что в настоящее время на месте происшествия работают спасатели, согласно предварительным данным, в результате аварии погибли три человека.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, неизвестное воздушное судно пролетело на невероятно близком расстоянии от лайнера президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в воздушном пространстве над Флоридой.

Теги материала: Канада, самолет, крушение, погибшие
Новости СМИ2
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