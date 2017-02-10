Бои под Авдеевкой: ВСУ уничтожили половину батальона убитого Гиви

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В пятницу, 10 февраля, в районе Авдеевки и промзоны вновь слышны звуки артиллерийских обстрелов. Об этом сообщил собственный корреспондент телеканала NewsOne , находящийся в городе.

Он отметил, что жители города могут слышать "работу" артиллерии и вражеских крупнокалиберных минометов.

"В 72-й бригаде заявили, что ВСУ удерживают позиции. При этом подчеркнули, что обстрелы являются отчаянной попыткой боевиков захватить украинские позиции. Только за прошедшую неделю ВСУ уничтожили половину батальона "Сомали" и еще одного батальона, пытавшихся штурмовать позиции под Авдеевкой", - сказал журналист.

По его словам, в городе уже есть нормальная подача воды и электричества. Авдеевка возвращается к нормальной жизни.