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В Киеве мужчина пытался покончить с собой, спрыгнув с моста на ж/д вокзале
10.02.2017 14:49

В Киеве мужчина пытался покончить с собой, спрыгнув с моста на ж/д вокзале  Видеорепортаж

В пятницу, 10 февраля, на железнодорожном вокзале в Киеве мужчина совершил попытку суицида - перелез через ограждение моста и намеревался спрыгнуть.

Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook.

"Очевидцы сообщают, что мужчина уже несколько раз висел на одной руке. Работают медики и психологи", - говорится в сообщении.

Кроме того, в сети обнародовано видео с места происшествия, где можно увидеть, как врачи и сотрудники полиции ведут переговоры с мужчиной, который стоит за ограждением моста.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в центре Киева 26-летний парень выбросился с 29 этажа бизнес-центра "Олимпийский", который находится по адресу улица Большая Васильковская, 72. Смерть наступила мгновенно.  

Теги материала: железнодорожный вокзал, суицид, мост, полиция
Новости СМИ2
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