В Киеве мужчина пытался покончить с собой, спрыгнув с моста на ж/д вокзале

В пятницу, 10 февраля, на железнодорожном вокзале в Киеве мужчина совершил попытку суицида - перелез через ограждение моста и намеревался спрыгнуть.
Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook.
"Очевидцы сообщают, что мужчина уже несколько раз висел на одной руке. Работают медики и психологи", - говорится в сообщении.
Кроме того, в сети обнародовано видео с места происшествия, где можно увидеть, как врачи и сотрудники полиции ведут переговоры с мужчиной, который стоит за ограждением моста.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в центре Киева 26-летний парень выбросился с 29 этажа бизнес-центра "Олимпийский", который находится по адресу улица Большая Васильковская, 72. Смерть наступила мгновенно.