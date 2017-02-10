В Киеве мужчина пытался покончить с собой, спрыгнув с моста на ж/д вокзале

MIGnews.com.ua

В пятницу, 10 февраля, на железнодорожном вокзале в Киеве мужчина совершил попытку суицида - перелез через ограждение моста и намеревался спрыгнуть.

Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook.

"Очевидцы сообщают, что мужчина уже несколько раз висел на одной руке. Работают медики и психологи", - говорится в сообщении.

Кроме того, в сети обнародовано видео с места происшествия, где можно увидеть, как врачи и сотрудники полиции ведут переговоры с мужчиной, который стоит за ограждением моста.