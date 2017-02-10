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В Днепре чиновник Госгеокадастра попался на крупной взятке
10.02.2017 11:52

В Днепре чиновник Госгеокадастра попался на крупной взятке

Сотрудники правоохранительных органов задержали на взятке начальника одного из отделов Главного управления Госгеокадастра. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

По полученным данным, чиновник требовал 364 тысячи гривен за решение земельного вопроса.

"Чиновник согласился предоставить проектную документацию и передать 20 га земли в собственность фермерского хозяйства. Однако за ускорение процедуры оформления заместитель начальника одного из отделов попросил "символическую плату" - 364 тысячи гривен", - говорится в сообщении.

Чиновник утверждает, что деньги он должен был передать своему руководителю.

Стоит отметить, что при проведении обыска в служебном кабинете задержанного были обнаружены и изъяты изготовленная документация на выделение земельных участков на территории Днепропетровского района.

Как сообщал MIGnews.com.ua, сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) провели операцию по задержанию сотрудника прокуратуры Днепропетровской области, вымогавшего взятку.

Теги материала: Днепр, Госгеокадастр, взятка, задержание
Новости СМИ2
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