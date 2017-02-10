В Днепре чиновник Госгеокадастра попался на крупной взятке

MIGnews.com.ua

Сотрудники правоохранительных органов задержали на взятке начальника одного из отделов Главного управления Госгеокадастра. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

По полученным данным, чиновник требовал 364 тысячи гривен за решение земельного вопроса.

"Чиновник согласился предоставить проектную документацию и передать 20 га земли в собственность фермерского хозяйства. Однако за ускорение процедуры оформления заместитель начальника одного из отделов попросил "символическую плату" - 364 тысячи гривен", - говорится в сообщении.

Чиновник утверждает, что деньги он должен был передать своему руководителю.

Стоит отметить, что при проведении обыска в служебном кабинете задержанного были обнаружены и изъяты изготовленная документация на выделение земельных участков на территории Днепропетровского района.