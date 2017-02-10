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Боевики вновь открыли огонь по жилым кварталам Авдеевки: есть пострадавшие
10.02.2017 10:20

Эксклюзив  Боевики вновь открыли огонь по жилым кварталам Авдеевки: есть пострадавшие

В пятницу, 10 февраля, представители незаконных военных формирований продолжают открывать огонь по жилым кварталам Авдеевки Донецкой области. Боевики применяют запрещенное минскими договоренностями артиллерийское вооружение, передает специальный корреспондент NewsOne с места событий.

"В 30 километрах от Авдеевки уже слышна работающая артиллерия боевиков", - отметил журналист.

Согласно полученной информации, под обстрел попал жилой массив.

"Вчера один из снарядов боевиков попал в жилой массив Авдеевки, снаряды падали людям во дворы. Был ранен мужчина 1967 года рождения, у него ранение руки и лопатки. Его госпитализировали", - добавил корреспондент.

Журналист добавил, что ремонтные работы по восстановлению коммуникаций в Авдеевке продолжаются и в городе уже есть электричество, газ, вода: "Буквально вчера проводились ремонтные работы на Авдеевском коксохимическом заводе, они не завершены, но работать завод будет".

В то же время не все люди беспрепятственно со стороны властей могут восстановить свои разрушенные дома.

"Люди, которые приватизировали свои квартиры, особенно в старом районе Авдеевки, имеют проблемы с восстановлением домов", - заключил он.

Как сообщал MIGnews.com.uа, по информации штаба АТО, за минувшие сутки представители незаконных вооруженных формирований 61 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе.

Теги материала: АТО, обстрел боевики, Авдеевка
Новости СМИ2
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