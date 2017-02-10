ДТП в Киеве: автомобиль BMW задом вынесло на встречную полосу

MIGnews.com.ua

В Киеве на проспекте Победы произошло дорожно-транспортное происшествие при участии двух легковых автомобилей, в результате которого водитель автомобиля BMW был госпитализирован в тяжелом состоянии, передает DTP.ua на странице в Facebook.

Инцидент произошел накануне вечером, 9 февраля, на путепроводе Нивки авто BMW превысил допустимую безопасную скорость движения и вылетел на встречную полосу. Там машину развернуло и она врезалась в движущийся автомобиль Volkswagen.

По предварительным данным, виновник аварии, водитель BMW, находился в нетрезвом состоянии. Прибывшие на место ДТП врачи скорой медицинской помощи, госпитализировали водителя, а остальные участники произошедшего получили незначительные повреждения.

Во время осмотра салона автомобиля BMW, сотрудники полиции внутри обнаружили несколько пустых бутылок пива, но пока что неизвестно, употреблял ли их водитель или только пассажир авто.

Движение в центр Киева на время разбирательств было перекрыто, из центра образовалась пробка длиной не менее одного километра.