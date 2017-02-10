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Названа причина взрыва на АЭС во Франции
10.02.2017 08:34

Названа причина взрыва на АЭС во Франции

Причиной взрыва, произошедшего на атомной электростанции во Франции в четверг, 9 февраля, стал технический сбой в работе вентилятора, пишет Strana.ua со ссылкой на AFP.

По словам префекта французского департамента Манш Жака Витковского, пожара из-за сбоя работы вентилятора не было, однако произошло задымление (в случае горения обмотки проводов возникает много дыма, - ред.).

"Это технический инцидент. Это не ядерная авария", - заявил Витковский.

При этом он отметил, что взрыв произошел за пределами "ядерной зоны", в машинном отделении.В результате пять человек получили легкие отравления.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в четверг, 9 февраля, во Франции на атомной электростанции Фламанвиль произошел взрыв.

Теги материала: Франция, АЭС, взрыв
Новости СМИ2
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