Названа причина взрыва на АЭС во Франции

Причиной взрыва, произошедшего на атомной электростанции во Франции в четверг, 9 февраля, стал технический сбой в работе вентилятора, пишет Strana.ua со ссылкой на AFP.
По словам префекта французского департамента Манш Жака Витковского, пожара из-за сбоя работы вентилятора не было, однако произошло задымление (в случае горения обмотки проводов возникает много дыма, - ред.).
"Это технический инцидент. Это не ядерная авария", - заявил Витковский.
При этом он отметил, что взрыв произошел за пределами "ядерной зоны", в машинном отделении.В результате пять человек получили легкие отравления.
Как сообщал MIGnews.com.uа, в четверг, 9 февраля, во Франции на атомной электростанции Фламанвиль произошел взрыв.