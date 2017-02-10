Названа причина взрыва на АЭС во Франции

MIGnews.com.ua

Причиной взрыва, произошедшего на атомной электростанции во Франции в четверг, 9 февраля, стал технический сбой в работе вентилятора, пишет Strana.ua со ссылкой на AFP.

По словам префекта французского департамента Манш Жака Витковского, пожара из-за сбоя работы вентилятора не было, однако произошло задымление (в случае горения обмотки проводов возникает много дыма, - ред.).

"Это технический инцидент. Это не ядерная авария", - заявил Витковский.

При этом он отметил, что взрыв произошел за пределами "ядерной зоны", в машинном отделении.В результате пять человек получили легкие отравления.