Штаб АТО: Боевики 61 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе

MIGnews.com.ua

В четверг, 9 февраля, представители незаконных вооруженных формирований 61 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

По полученным данным, в районе Луганского, Авдеевки, Троицкого и Верхнеторецкого боевики применили минометы различных калибров.

"Из гранатометов и стрелкового оружия били по Зайцево, Авдеевке, Опытном и Песках. Также в районе Авдеевки и Опытного огонь открывали из БМП", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что на луганском направлении стреляли из минометов, гранатометов и стрелкового оружия в Лобачево, Новоалександровке и Новозвановка. А Водяное обстреляли из БТР.

"На мариупольском направлении из минометов били по Водяному и Павлополе. Из гранатометов и стрелкового оружия в Павлополе, Новотроицком, Широкино, Марьинке, Гнутово, Лебединском, Водяном. В районе Широкино украинские позиции обстреляли из БМП противника", - говорится в сообщении.