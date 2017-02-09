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Прокурора Днепропетровской области поймали во время получения взятки в $1,6 тысяч
09.02.2017 21:41

Прокурора Днепропетровской области поймали во время получения взятки в $1,6 тысяч

В четверг, 9 февраля, сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) провели операцию по задержанию сотрудника прокуратуры Днепропетровской области, вымогавшего взятку. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ в Facebook.

"Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой и полицией разоблачили во взяточничестве юриста 3 класса одной из Днепропетровских местных прокуратур. Правоохранители установили, что прокурор требовал 1,6 тысячи долларов от местного жителя, подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений. За эту сумму злоумышленник обещал поддержать в суде обвинительный акт, который не предусматривает лишения свободы обвиняемому", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители задержали прокурора вблизи одного из районных судов Днепра во время получения всей суммы взятки.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Такеже говорится, что в текущее время продолжаются вестись следственные действия, решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в среду, 8 февраля, сотрудники Службы безопасности Украины совместно с работниками полиции раскрыли незаконную деятельность, которая заключалась в продаже имущества производственных госпредприятий в частные руки. 

Правоохранители установили, что руководство предприятия, которое находится на балансе Министерства экономического развития и торговли Украины, заключало так называемые договора с подконтрольными коммерческими структурами о хранении имущества.

Теги материала: СБУ, взятка, прокуратура, Днепропетровск, задержание, уголовное дело, разоблачение, ГПУ, полиция, правоохранители
Новости СМИ2
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