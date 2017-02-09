Штаб АТО: Боевики продолжили интенсивный обстрел позиций ВСУ на Донбассе

MIGnews.com.ua

По состоянию на 18:00 четверга, 9 февраля, незаконные вооруженные формирования совершили 39 обстрелов по позициям ВСУ в зоне проведения антитеррористической операции. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook."Всего зафиксировано 39 обстрелов", - говорится в сообщении.

"На донецком направлении из минометов разных калибров боевики обстреливали Луганское, Авдеевку, Троицкое и Верхнеторецкое. Из гранатометов и стрелкового оружия – Зайцевое, Авдеевку, Опытное и Пески. По нашим позициям в районе Авдеевки и Опытного огонь вели БМП противника", говорится в сообщении.

Также отмечается, что на луганском направлении из минометов, гранатометов и стрелкового оружия захватчики обстреляли Новоалександровку и Новозвановку. БТР вел огонь по Водяном.

Согласно сводке штаба, на мариупольском направлении из минометов – Водяное, а Широкино, Марьинку и Водяное обстреливали из стрелкового оружия. Широкине обстреливала БМП противника.

Ко всему в штабе отметили также, что потерь среди наших военных нет.