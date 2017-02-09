ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
В Новой Зеландии погиб один человек из-за взрыва на круизном лайнере
09.02.2017 14:41

В Новой Зеландии погиб один человек из-за взрыва на круизном лайнере  Фоторепортаж

На острове Южный в Новой Зеландии на лайнере Emerald Princess, расположенном в порту Чалмерс, произошел мощный взрыв. В результате происшествия погиб один человек, еще четверо были ранены. Об этом сообщает Radio New Zealand.

Согласно предоставленной информации, взорвался газовый баллон, который находился на корме. Также представитель Princess Cruises добавил, что взрыв прогремел, когда в гидравлической системе запуска на одной из палуб судна проводились технические работы. Погибший оказался членом экипажа лайнера.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в четверг, 9 февраля, на атомной электростанции Фламанвиль во Франции произошел взрыв. Происшествие случилось приблизительно в 10:00 по местному времени, о погибших и пострадавших пока не сообщается.

Теги материала: Новая Зеландия, остров, лайнер, взрыв, погибшие, раненые, фото
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Во Франции прогремел взрыв на АЭС
Важное
Во Франции прогремел взрыв на АЭС
В секторе Газа произошел взрыв в туннеле: есть жертвы
Важное
В секторе Газа произошел взрыв в туннеле: есть жертвы
Появилось видео из взорванного кабинета Гиви
Важное
Появилось видео из взорванного кабинета Гиви  Видеорепортаж
В Кабуле террорист-смертник взорвал бомбу на остановке: 20 человек погибли
Важное
В Кабуле террорист-смертник взорвал бомбу на остановке: 20 человек погибли
Неизвестные стреляли в здание Киевского окружного административного суда
Важное
Неизвестные стреляли в здание Киевского окружного административного суда  Фоторепортаж
В небе над США заметили падающий метеорит: опубликовано видео
Важное
В небе над США заметили падающий метеорит: опубликовано видео  Видеорепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Завтра отмечаем день домового: как его правильно встречать
Эксклюзив  Завтра отмечаем день домового: как его правильно встречать
09.02.2017
Сможет ли Джон Смит из Техаса заставить Украину принять неприятное решение
Эксклюзив  Сможет ли Джон Смит из Техаса заставить Украину принять неприятное решение
09.02.2017
Семенченко: За убийством Гиви стоит ФСБ
Эксклюзив  Семенченко: За убийством Гиви стоит ФСБ  Видеорепортаж
09.02.2017
Найем о поступке Гончаренко: Это наносит Украине только вред
Эксклюзив  Найем о поступке Гончаренко: Это наносит Украине только вред
09.02.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Должна ли Украина вступать в НАТО?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика