В Новой Зеландии погиб один человек из-за взрыва на круизном лайнере

MIGnews.com.ua

На острове Южный в Новой Зеландии на лайнере Emerald Princess, расположенном в порту Чалмерс, произошел мощный взрыв. В результате происшествия погиб один человек, еще четверо были ранены. Об этом сообщает Radio New Zealand .

Согласно предоставленной информации, взорвался газовый баллон, который находился на корме. Также представитель Princess Cruises добавил, что взрыв прогремел, когда в гидравлической системе запуска на одной из палуб судна проводились технические работы. Погибший оказался членом экипажа лайнера.