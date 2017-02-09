В Новой Зеландии погиб один человек из-за взрыва на круизном лайнере

На острове Южный в Новой Зеландии на лайнере Emerald Princess, расположенном в порту Чалмерс, произошел мощный взрыв. В результате происшествия погиб один человек, еще четверо были ранены. Об этом сообщает Radio New Zealand.
Согласно предоставленной информации, взорвался газовый баллон, который находился на корме. Также представитель Princess Cruises добавил, что взрыв прогремел, когда в гидравлической системе запуска на одной из палуб судна проводились технические работы. Погибший оказался членом экипажа лайнера.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в четверг, 9 февраля, на атомной электростанции Фламанвиль во Франции произошел взрыв. Происшествие случилось приблизительно в 10:00 по местному времени, о погибших и пострадавших пока не сообщается.