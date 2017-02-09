Полиция открыла дело об умышленном убийстве экс-вратаря Динамо

В четверг, 9 февраля, Национальная полиция Украины открыла уголовное производство по факту умышленного убийства бывшего игрока футбольного клуба "Динамо" Виктора Чанова. Данную информацию обнародовал пресс-центр Нациполиции на официальном сайте.
Со слов правоохранителей, около 22.50 8 февраля в дежурную часть столичной полиции поступило сообщение от врача нейрохирургического отделения о том, что поступивший ранее в больницу экс-голкипер Динамо скончался.
"Предварительно установлено, что мужчина без сознания 21 января 2017 в 10 часов доставила в медицинское учреждение скорая из села Рославичи Васильковского района Киевской области, где он, по словам врачей, получил множественные травмы при падении с высоты", - рассказал начальник Деснянского управления полиции Александр Косовский.
Назначается судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти.
Как сообщал MIGnews.com.uа, 8 февраля, из жизни ушел обладатель Кубка кубков, многократный чемпион СССР и вратарь сборной Советского Союза Виктор Чанов.