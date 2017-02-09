ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
Полиция открыла дело об умышленном убийстве экс-вратаря Динамо
09.02.2017 14:35

Полиция открыла дело об умышленном убийстве экс-вратаря Динамо

В четверг, 9 февраля, Национальная полиция Украины открыла уголовное производство по факту умышленного убийства бывшего игрока футбольного клуба "Динамо" Виктора Чанова. Данную информацию обнародовал пресс-центр Нациполиции на официальном сайте.

Со слов правоохранителей, около 22.50 8 февраля в дежурную часть столичной полиции поступило сообщение от врача нейрохирургического отделения о том, что поступивший ранее в больницу экс-голкипер Динамо скончался.  

"Предварительно установлено, что мужчина без сознания 21 января 2017 в 10 часов доставила в медицинское учреждение скорая из села Рославичи Васильковского района Киевской области, где он, по словам врачей, получил множественные травмы при падении с высоты", - рассказал начальник Деснянского управления полиции Александр Косовский.

Назначается судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти.

Как сообщал MIGnews.com.uа, 8 февраля, из жизни ушел обладатель Кубка кубков, многократный чемпион СССР и вратарь сборной Советского Союза Виктор Чанов.

Теги материала: футбол, Динамо, вратарь, убийство, Национальная полиция
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

В Киеве неизвестные украли три млн грн из багажника автомобиля
Важное
В Киеве неизвестные украли три млн грн из багажника автомобиля
Полиция обнародовала новые видео по делу убийства журналиста Шеремета
Важное
Полиция обнародовала новые видео по делу убийства журналиста Шеремета  Видеорепортаж
У следствия нет ни одного подозреваемого в убийстве Шеремета
Важное
У следствия нет ни одного подозреваемого в убийстве Шеремета
Аваков: Убийство Шеремета - это заказанное Россией убийство
Важное
Аваков: Убийство Шеремета - это заказанное Россией убийство
Полиция озвучила основную версию убийства журналиста Шеремета
Важное
Полиция озвучила основную версию убийства журналиста Шеремета
Неизвестные стреляли в здание Киевского окружного административного суда
Важное
Неизвестные стреляли в здание Киевского окружного административного суда  Фоторепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Завтра отмечаем день домового: как его правильно встречать
Эксклюзив  Завтра отмечаем день домового: как его правильно встречать
09.02.2017
Сможет ли Джон Смит из Техаса заставить Украину принять неприятное решение
Эксклюзив  Сможет ли Джон Смит из Техаса заставить Украину принять неприятное решение
09.02.2017
Семенченко: За убийством Гиви стоит ФСБ
Эксклюзив  Семенченко: За убийством Гиви стоит ФСБ  Видеорепортаж
09.02.2017
Найем о поступке Гончаренко: Это наносит Украине только вред
Эксклюзив  Найем о поступке Гончаренко: Это наносит Украине только вред
09.02.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Должна ли Украина вступать в НАТО?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика