Хакеры попытались взломать сайт СНБО

MIGnews.com.ua

В четверг, 9 февраля, неизвестные осуществили хакерскую атаку на сайт информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины, в связи с чем сайт временно приостановил работу. Об этом сообщается на сайте Совета национальной безопасности и обороны Украины.

"Сайт временно отключен в связи с хакерской атакой. Мы вернемся вскоре. Оставайтесь с нами!" - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, во вторник, 31 января, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп намерен подписать административное распоряжение о кибернетической безопасности.