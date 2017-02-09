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Хакеры попытались взломать сайт СНБО
09.02.2017 13:33

Хакеры попытались взломать сайт СНБО

В четверг, 9 февраля, неизвестные осуществили хакерскую атаку на сайт информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины, в связи с чем сайт временно приостановил работу. Об этом сообщается на сайте Совета национальной безопасности и обороны Украины.

"Сайт временно отключен в связи с хакерской атакой. Мы вернемся вскоре. Оставайтесь с нами!" - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, во вторник, 31 января, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп намерен подписать административное распоряжение о кибернетической безопасности.

Также напомним, что генеральный секретарь Йенс Столтенберг заявил, что количество хакерских атак на системы военно-политического союза некоторых европейских и североамериканских стран возросло в 2016 на 60%.

Теги материала: Украина, СНБО, сайт, хакер, атака
Новости СМИ2
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