Во Франции прогремел взрыв на АЭС

MIGnews.com.ua

В четверг, 9 февраля, во Франции на атомной электростанции Фламанвиль произошел взрыв, пишет РБК-Украина со ссылкой на Ouest France.

По данным местной префектуры, инцидент произошел близко 10:00 по местному времени. О погибших и пострадавших информации пока что нет.

"Угрозы выброса радиоактивных веществ нет", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что АЭС находится на берегу пролива Ла-Манш на территории коммуны Фламанвиль в департаменте Манш.