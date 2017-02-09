Во Франции прогремел взрыв на АЭС

В четверг, 9 февраля, во Франции на атомной электростанции Фламанвиль произошел взрыв, пишет РБК-Украина со ссылкой на Ouest France.
По данным местной префектуры, инцидент произошел близко 10:00 по местному времени. О погибших и пострадавших информации пока что нет.
"Угрозы выброса радиоактивных веществ нет", - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что АЭС находится на берегу пролива Ла-Манш на территории коммуны Фламанвиль в департаменте Манш.
Как сообщал MIGnews.com.uа, Франция запустила процесс закрытия старейшей атомной электростанции Фессенхайм, которая находится в регионе Эльзас вблизи границы с Германией и Швейцарией. В министерстве по вопросам окружающей среды считают, что электростанция уже слишком старая, для того чтобы ее можно было эксплуатировать.