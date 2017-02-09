Лещенко и Мельничук устроили потасовку в Раде

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В четверг, 9 февраля, во время пленарного заседания Верховной Рады Украины, народные депутаты из фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде Иван Мельничук и Сергей Лещенко решили выяснить отношения при помощи физической силы, передает NewsOne .

В ходе рассмотрения законопроекта о Конституционном суде Украины перед голосованием произошла небольшая драка между народными депутатами Мельничуком и Лещенко по неизвестной причине.

Другие депутаты кинулись разнимать конфликтующих парламентариев.

В результате никто не пострадал, разве что был испорчен пиджак Лещенко, у которого оторвался рукав.

Ряд народных депутатов потребовали от спикера Верховной Рады Андрея Парубия отреагировать на данную ситуацию, а также дать возможность участникам потасовки высказаться по инциденту.

Парубий заявил, что не позволит сорвать голосование для принятия в первом чтении законопроекта. "Мы потом разберемся, в Регламентном комитете", - сказал спикер.