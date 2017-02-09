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Разведка: Смерть Гиви деморализовала боевиков
09.02.2017 12:20

Разведка: Смерть Гиви деморализовала боевиков

Смерть главаря батальона "Сомали" Михаила Толстых (Гиви) повлияла на морально-психологическое состояние боевиков. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины на своей странице в Facebook.

"Деморализован командный состав 1 АК (Донецк) и 2 АК (Луганск) ВС РФ. Они осознают возможность дальнейшего физического уничтожения командиров, причастных к совершению военных преступлений на территории Украины", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал MIGnews.com.ua, в среду утром, 8 февраля, в своем кабинете был убит главарь батальона "Сомали" Михаил Толстых -  Гиви.

Народный депутат Украины Семен Семенченко считает, что за убийством главаря батальона "Сомали" Михаила Толстых (Гиви) стоят российские спецслужбы, в частности Федеральная служба безопасности.

Теги материала: Гиви, смерть, боевики, Минобороны, разведка
Новости СМИ2
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