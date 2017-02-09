В Днепре за рулем умер водитель маршрутки

В четверг, 9 февраля, в Днепре на Новом мосту мужчина умер за рулем маршрутного такси №76, пишет Информатор.
По полученным данным, трагедия произошло около 08:00. В службу скорой помощи сообщили, что водителю маршрутного такси стало плохо на Новом мосту.
"Мужчина почувствовал себя плохо и остановился. Пассажиры маршрутного такси вызвали скорую помощь, а также попытались оказать ему первую помощь. Однако мужчина скончался еще до приезда медиков", - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что в настоящее время специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.
Как сообщал MIGnews.com.ua, в среду, 8 февраля, в одном из заведений для отдыха в Броварах Киевской области был найден мертвым 26-летний протоиерей Киевской епархии Украинской православной церкви (Московский патриархат) Иоанн Корнута. Священнослужитель скончался в сауне, где он проводил время с девушками легкого поведения.