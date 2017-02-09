В секторе Газа произошел взрыв в туннеле: есть жертвы

В секторе Газа в результате взрыва туннеля погибли два человека, еще пять получили ранения, пишет ZN.ua.
По словам министра здравоохранения, причиной взрыва является бомбардирование туннеля между Палестиной и Египтом, через который в Газу попадают продукты, израильским военным самолетом.
В свою очередь в министерстве обороны Израиля заявили, что ничего не знают об атаках. При этом несколькими часами в министерстве заявляли о перехвате нескольких ракет, запущенных с Египта. Отмечается, что одну из ракет перехватили.
Стоит отметить, что пока что ни одна группировка не взяла на себя ответственности за попытку теракта.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в египетском городе Рафах, который находится на границе с сектором Газа, в дом попал снаряд, в результате взрыва которого погибли восемь человек.