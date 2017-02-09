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В секторе Газа произошел взрыв в туннеле: есть жертвы
09.02.2017 09:57

В секторе Газа произошел взрыв в туннеле: есть жертвы

В секторе Газа в результате взрыва туннеля погибли два человека, еще пять получили ранения, пишет ZN.ua.

По словам министра здравоохранения, причиной взрыва является бомбардирование туннеля между Палестиной и Египтом, через который в Газу попадают продукты, израильским военным самолетом.

В свою очередь в министерстве обороны Израиля заявили, что ничего не знают об атаках. При этом несколькими часами в министерстве заявляли о перехвате нескольких ракет, запущенных с Египта. Отмечается, что одну из ракет перехватили.

Стоит отметить, что пока что ни одна группировка не взяла на себя ответственности за попытку теракта.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в египетском городе Рафах, который находится на границе с сектором Газа, в дом попал снаряд, в результате взрыва которого погибли восемь человек.

Теги материала: Сектор Газа, взрыв, жертвы, Израиль
Новости СМИ2
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