В секторе Газа произошел взрыв в туннеле: есть жертвы

MIGnews.com.ua

В секторе Газа в результате взрыва туннеля погибли два человека, еще пять получили ранения, пишет ZN.ua .

По словам министра здравоохранения, причиной взрыва является бомбардирование туннеля между Палестиной и Египтом, через который в Газу попадают продукты, израильским военным самолетом.

В свою очередь в министерстве обороны Израиля заявили, что ничего не знают об атаках. При этом несколькими часами в министерстве заявляли о перехвате нескольких ракет, запущенных с Египта. Отмечается, что одну из ракет перехватили.

Стоит отметить, что пока что ни одна группировка не взяла на себя ответственности за попытку теракта.