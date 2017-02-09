Неизвестный самолет подлетел слишком близко к борту Трампа

MIGnews.com.ua

В четверг, 9 февраля, в воздушном пространстве над Флоридой неизвестное воздушное судно пролетело на очень близком расстоянии от лайнера президента США Дональда Трампа, передает ABC News .

Дональд Трамп направлялся в свой клуб отдыха "Мар-о-Ларго" на выходные. Самолет некоторое время двигался на близком расстоянии параллельно с президентским "Air Force One", хотя обязан был соблюдать дистанцию ​​примерно в три морские мили. Кому он принадлежал и куда направлялся, издание не уточняет.

Один из источников ABC News уточнил, что пилоты обоих воздушных судов, летящих параллельно друг другу, поддерживали связь с диспетчерами, чтобы избежать угрозы столкновения.

Президентский лайнер Boeing 747 представляет собой "летающим Белым домом", и за воздушным пространством вокруг него тщательно следят.

Проводится расследование, в его рамках могут быть допрошены связанные с ситуацией пилоты и диспетчеры.