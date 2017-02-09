В Китае загорелась фабрика аккумуляторов Samsung

MIGnews.com.ua

На заводе по производству аккумуляторных батарей компании Samsung SDI, в частности комплектующих для смартфонов Galaxy Note 7, произошел пожар, передает ВВС .

Завод, на котором произошел инцидент, располагается в китайском городе Тяньцзинь. Предприятие специализировалось на комплектующие для смартфонов Galaxy Note 7, но после многочисленных взрывов батарей, они перепрофилировались на другие модели мобильного ряда корейской компании.

В китайской социальной сети Weibo появились фотографии, на которых видны черные клубы дыма, поднимающиеся над зданием завода Samsung.

Представитель завода Шин Юн Ду сообщил, что очаг воспламенения находился в хранилище отходов, где хранились в том числе бракованные батареи, однако пожар не повлиял на производственный процесс.

В свою очередь представители городской пожарной службы сообщают, что произошло возгорание батарей в одном из производственных цехов.

В феврале компания Samsung SDI заявила о крупных денежных вливаниях в разработку безопасных батарей для смартфонов, пообещав в скором времени их представить в новых моделях смартфонов Samsung.