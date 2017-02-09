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В Китае загорелась фабрика аккумуляторов Samsung
09.02.2017 08:57

В Китае загорелась фабрика аккумуляторов Samsung

На заводе по производству аккумуляторных батарей компании Samsung SDI, в частности комплектующих для  смартфонов Galaxy Note 7, произошел пожар, передает ВВС.

Завод, на котором произошел инцидент, располагается в китайском городе Тяньцзинь. Предприятие специализировалось на комплектующие для смартфонов Galaxy Note 7, но после многочисленных взрывов батарей, они перепрофилировались на другие модели мобильного ряда корейской компании.

В китайской социальной сети Weibo появились фотографии, на которых видны черные клубы дыма, поднимающиеся над зданием завода Samsung.

Представитель завода Шин Юн Ду сообщил, что очаг воспламенения находился в хранилище отходов, где хранились в том числе бракованные батареи, однако пожар не повлиял на производственный процесс.

В свою очередь представители городской пожарной службы сообщают, что произошло возгорание батарей в одном из производственных цехов.

В феврале компания Samsung SDI заявила о крупных денежных вливаниях в разработку безопасных батарей для смартфонов, пообещав в скором времени их представить в новых моделях смартфонов Samsung.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, 12 января, правоохранительные органы провели допрос вице-президента корпорации Samsung Ли Дже Йона, который подозревается в причастности к коррупционному скандалу в окружении президента Южной Кореи Пак Кын Хе.

Теги материала: Samsung, пожар, Китай, аккумулятор
Новости СМИ2
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