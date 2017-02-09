В Одессе накрыли канал торговли людьми

MIGnews.com.ua

В четверг, 9 февраля, сотрудники государственной пограничной службы Украины провели спецоперацию по задержанию организатора канала торговли людьми. Злоумышленник был задержан в Одесском аэропорту при попытке переправить двух гражданок Украины в Турцию, передает пресс-центр госпогранслужбы.

В аэропорту Одессы правоохранители задержали организатора канала торговли людьми. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины.

"Межрайонным оперативно-розыскным отделом "Одесса" Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины совместно с Управлением по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми Национальной полиции в Одесской области был разоблачен и дискредитирован канал торговли людьми из Украины в Турцию", - говорится в сообщении.

Правоохранительные органы отметили, что организатором преступления оказалась 21-летняя гражданка Украины.

"Задержанная должна была доставить завербованных женщин в Стамбул, где их планировали использовать в сфере оказания услуг интимного характера. Продолжаются дальнейшие следственные действия", - говорится в сообщении.