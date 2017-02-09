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В Одессе накрыли канал торговли людьми
09.02.2017 08:37

В Одессе накрыли канал торговли людьми  Видеорепортаж

В четверг, 9 февраля, сотрудники государственной пограничной службы Украины провели спецоперацию по задержанию организатора канала торговли людьми. Злоумышленник был задержан в Одесском аэропорту при попытке переправить двух гражданок Украины в Турцию, передает пресс-центр госпогранслужбы.

В аэропорту Одессы правоохранители задержали организатора канала торговли людьми. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины.

"Межрайонным оперативно-розыскным отделом "Одесса" Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины совместно с Управлением по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми Национальной полиции в Одесской области был разоблачен и дискредитирован канал торговли людьми из Украины в Турцию", - говорится в сообщении.

Правоохранительные органы отметили, что организатором преступления оказалась 21-летняя гражданка Украины.

"Задержанная должна была доставить завербованных женщин в Стамбул, где их планировали использовать в сфере оказания услуг интимного характера. Продолжаются дальнейшие следственные действия", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, 3 февраля, Приморский райсуд Одессы разрешил взять под стражу трех государственных инспекторов Одесской таможни ГФС Украины,  подозреваемых в причастности к "схемам Курченко".

Теги материала: Одесса, рабство, торговля, таможенная служба
Новости СМИ2
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