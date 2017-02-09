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Штаб АТО: Боевики обстреляли позиции украинских военных 82 раза
09.02.2017 06:59

Штаб АТО: Боевики обстреляли позиции украинских военных 82 раза

В среду, 8 февраля, представители незаконных вооруженных формирований произвели в зоне антитеррористической операции 82 обстрела украинских позиций. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

По полученным данным, боевики применили 152-мм артиллерию на донецком направлении в районе Луганского.

"Минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие противник использовал в Невельске, Верхнеторецке, Каменке, Авдеевке, Опытном, Песках, Троицком, Луганском, Мироновском и Зайцеве. В Луганском и Авдеевке также стреляли из танков", - говорится в сообщении.

На луганском направлении, по данным штаба, огонь открывали из 122-мм и 152-мм в Новотошковском и Крымском.

"Минометы использовали в Малиновом, а в Катериновке, Попасной, Крымском, Новозвановке, Желтом и Новоалександровке - гранатометы и стрелковое оружие. По Новозвановке били из БМП и БТР", - отмечается в сообщении.

Относительно мариупольского направления, то здесь противник применял 122-мм и 152-мм артиллерию в Марьинке, Лебединском и Широкино.

""Широкино и Гнутово обстреливали из из минометов. гранатометы и стрелковое оружие использовали в Лебединском, Водяном, Павлополе, Широкино и Гнутово, - констатировали в штабе.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, по состоянию на 18:00 среды, 8 февраля, незаконные вооруженные формирования 25 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины в зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины.

Теги материала: АТО, Донбасс, боевики, обстрелы
Новости СМИ2
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