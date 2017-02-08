Москвичу, воюющему на стороне "ДНР", дали 11 лет тюрьмы

MIGnews.com.ua

В среду, 8 февраля, Торезкий городской суд назначил россиянину 11 лет тюрьмы и лишение имущества за ведение войны в составе "ДНР", сообщает Корреспондент .

Осужденный родился в Москве и работал в российских правоохранительных органах.

"С января 2015 года по сентябрь 2016 года россиянин участвовал в террористической организации "ДНР" в составе незаконного вооруженного подразделения, в котором совершал акты вооруженного сопротивления подразделениям сил АТО" - сообщили в Генпрокуратуре.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, жв среду, 6 февраля, в оккупированном Донецке погиб главарь штурмового "батальона "Сомали" Николая Толстых - Гиви .