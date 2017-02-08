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Москвичу, воюющему на стороне "ДНР", дали 11 лет тюрьмы
08.02.2017 21:41

Москвичу, воюющему на стороне "ДНР", дали 11 лет тюрьмы

В среду, 8 февраля, Торезкий городской суд назначил россиянину 11 лет тюрьмы и лишение имущества за ведение войны в составе "ДНР", сообщает Корреспондент.

Осужденный родился в Москве и работал в российских правоохранительных органах.

"С января 2015 года по сентябрь 2016 года россиянин участвовал в террористической организации "ДНР" в составе незаконного вооруженного подразделения, в котором совершал акты вооруженного сопротивления подразделениям сил АТО" - сообщили в Генпрокуратуре.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, жв среду, 6 февраля, в оккупированном Донецке погиб главарь штурмового "батальона "Сомали" Николая Толстых -  Гиви.

В так называемой прокуратуре самопровозглашенной Донецкой народной республики пообещали найти людей, которые убили главаря батальона "Сомали" Николая Толстых  - Гиви, и наказать их "по законам военного времени".

Теги материала: ДНР, Россия, гражданин России, Торез, осужденный
Новости СМИ2
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