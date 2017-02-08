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В Киеве неизвестные украли три млн грн из багажника автомобиля
08.02.2017 21:06

В Киеве неизвестные украли три млн грн из багажника автомобиля

В среду, 8 февраля, в Киеве в Подольском районе неизвестные украли три миллиона гривен наличных из багажника автомобиля, сообщили Українські Новини.

Стоит отметить, что инцидент произошел на переулке Электриков.

"Полиции поступило сообщение о совершении ограбления киевлянина. По словам заявителя, он остановился на своей машине, а в это время из другого автомобиля AUDI A4 серого цвета к нему подбежали неизвестные мужчины в балаклавах. Из багажника заявителя они забрали сумку, в которой находилось более трех миллионов гривен, и скрылись в неизвестном направлении", - объяснили правоохранители.

Кроме этого, полиция на данный момент находиться в активном поиске возможных свидетелей преступления.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, СБУ разоблачили владельцев киевского банка, которые незаконно присвоили более 100 миллионов гривен.

Теги материала: деньги, машина, криминал, кража, Национальная полиция
Новости СМИ2
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