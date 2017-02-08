Полиция обнародовала новые видео по делу убийства журналиста Шеремета

MIGnews.com.ua

Во время пресс-конференции главы Министерства внутренних дел Украины Арсена Авакова по расследованию убийства журналиста Павла Шеремета были обнародованы две видеозаписи, касающиеся дела.

На первой видеозаписи представлена нарезка кадров с вероятными подозреваемыми, зафиксированых камерами наблюдения.

Также на видео завпечетлен момент, когда вероятные подозреваемые подкладывали взрывное устройство под автомобиль Шеремета, и маршрут их передвижения в день убийства.

Кроме этого, МВД также показало видеозапись видео следственного эксперимента по подрыву автомобиля в рамках проведения расследования убийства Шеремета.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Вакуленко в ходе пресс-конференции в Киеве заявил, что о сновной версией убийства журналиста Украинской Правды Павла Шеремета является его профессиональная деятельность.

В то же время министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подчеркнул, что следствие предполагает, что взрыв, в результате которого погиб журналист Украинской Правды Павел Шеремет, - это подготовленное заказное убийство и заказ на него поступил из Российской Федерации . Также Аваков добавил, что в промежутке времени близком к гибели Шеремета в Киеве было зафиксировано 1193 соединения с российскими абонентами в районе совершения преступления.