Умер народный депутат от Народного фронта

MIGnews.com.ua

В среду, 8 февраля, появилось сообщение о том, что умер депутат Верховной Рады Украины от фракции "Народный фронт" Петр Ванат.

Об этом сообщил председатель партии "Народный Фронт" Арсений Яценюк в Facebook.

"С глубокой скорбью узнал о смерти члена нашей команды, народного депутата Украины Петра Ваната - светлого, искреннего человека, настоящего патриота нашего государства. Это большая потеря для всех нас. Глубокие соболезнования родным, близким, всем, кто знал Петра Михайловича. Светлая память", - написал Яценюк.

Справка: Ванат имеет звания доктора Запорожского государственного университета, члена-корреспондента Международной кадровой академии, почетного академика Академии наук социальных технологий и местного самоуправления.

Также вание "Почетный гражданин города Запорожье" присвоено ему решением городского совета от 23 сентября 2009 № 5, учитывая его значительный личный вклад в развитие и модернизацию Запорожского индустриального комплекса, жилищного строительства, разработку экологических программ, решение проблем социальной защиты трудящихся и мало защищенных категорий населения, социально экономическое развитие города Запорожье.

С 1972 года был депутатом Запорожского облсовета народных депутатов.

В 2002 году баллотировался в Верховную Раду от блока "За единую Украину!". Занимал должность советника премьер-министра Украины на общественных началах. Также был на посту заместителя председателя Запорожской облгосадминистрации по вопросам промышленности, энергетики и экологии. Также был членом Национального социально-экономического совета при президенте.

Стал народным депутатом Украины в результате выборов в 2014 году от партии "Народный фронт", №45 в списке партии.