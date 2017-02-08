Штаб АТО: Боевики вели огонь по Авдеевке из танка

MIGnews.com.ua

По состоянию на 18:00 среды, 8 февраля, незаконные вооруженные формирования 25 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины в зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"В общем зафиксировано 25 обстрелов. Потерь среди наших военных нет", - говорится в сообщении.

В Донецкой области российско-оккупационные войска из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вели огонь по Невельскому, Авдеевке, Опытному, Пескам, Троицкому и Зайцевому. Кроме того, по Авдеевке огонь вел танк.

В Луганской области боевики из 152-мм артиллерии обстреливали Новотошковское, из гранатометов и стрелкового оружия - Катериновку и Новоалександровку.

В то же время на мариупольском направлении Широкино попало под вражеский огонь из минометов, а Лебединское и Гнутово - под огонь из гранатометов и стрелкового оружия.