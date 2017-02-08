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На юге Одесской области произошло землетрясение
08.02.2017 18:21

На юге Одесской области произошло землетрясение

Утром в среду, 8 февраля, в южной части Одесской области произошло землетрясение.

Об этом сообщает информагентство "Трасса Е-95".

Отмечается, что на юге Одесской области ощущались отголоски 4,4 балльного землетрясения в Румынии - в сейсмоактивной зоне Вранча. Эпицентр землетрясения расположен в 4 километрах от города Нережу, на глубине около 130 километров.

Жители города Болграда в Одесской области в 11:54 ощутили два сильных толчка. По словам местных жителей, с полок падала посуда, раскачивались люстры. Многие, испугавшись, покинули помещения и вышли на улицу. 

Как сообщал MIGnews.com.uа,  28 декабря в южных районах Одесской области ГСЧС зафиксировала незначительные толчки землетрясения магнитудой в 2-3 балла по шкале Рихтера. Разрушений или пострадавших от землетрясения нет. Позже в сети появилось видео землетрясения, которое произошло в ночь на 28 декабря в Румынии  на стыке украинских и румынских Карпат.

Теги материала: землетрясение, Одесская область, Румыния
Новости СМИ2
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