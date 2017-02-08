Депутат Гончаренко изуродовал фрагмент Берлинской стены около посольства Германии

MIGnews.com.ua

Народный депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко разрисовал часть Берлинской стены около здания посольства Германии в Киеве.

Об этом говорится на сайте немецкого посольства.

"Посольство Федеративной Республики Германия сожалеет в связи с повреждением и уродованием депутатом Гончаренко фрагмента исторической Берлинской стены, расположенного на территории посольства. Падение Берлинской стены для всех европейцев, а также и за пределами Европы, символизирует освобождение от коммунизма и советской гегемонии. В то же время имеет место нарушение Венской конвенции о дипломатических отношениях", - говорится в сообщении.

В то же время сам Гончаренко объяснил подобный акт вандализма как знак протеста против высказываний посла Германии Эрнста Райхеля о выборах на Донбассе, передает 112 Украина.

"Во всем плохом, конечно, есть хорошее, и в своем заявлении господин посол хотя бы признал, что там (на Донбассе, - ред.) есть российские войска. Я еще раз повторяю: наш ответ - нет. И если кто-то не понимает по-русски или по-украински, то мы скажем на немецком - nein (нет, - ред.)", - заявил нардеп.

Гончаренко убежден, что Райхеля необходимо отозвать из Украины. Однако в то же время политик выразил благодарность официальной позиции Германии по отношению к Украине, в частности он поблагодарил канцлера Германии Ангелу Меркель за четкую проукраинскую позицию.

Как сообщал MIGnews.com.uа, во вторник, 7 февраля, Министерство иностранных дел вызвало посла Германии в Украине для предоставления объяснений относительно его высказываний.

Дело в том, что Эрнст Райхель в интервью изданию РБК-Украина заявил, что на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса можно провести выборы до вывода оттуда российских войск. В этот же день группа депутатов Верховной Рады Украины решила бойкотировать празднование 25-летия посольства Германии в Украине после скандального заявления посла Германии.