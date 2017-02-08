ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
Депутат Гончаренко изуродовал фрагмент Берлинской стены около посольства Германии
08.02.2017 18:04

Депутат Гончаренко изуродовал фрагмент Берлинской стены около посольства Германии  Фоторепортаж

Народный депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко разрисовал часть Берлинской стены около здания посольства Германии в Киеве.

Об этом говорится на сайте немецкого посольства.

"Посольство Федеративной Республики Германия сожалеет в связи с повреждением и уродованием депутатом Гончаренко фрагмента исторической Берлинской стены, расположенного на территории посольства. Падение Берлинской стены для всех европейцев, а также и за пределами Европы, символизирует освобождение от коммунизма и советской гегемонии. В то же время имеет место нарушение Венской конвенции о дипломатических отношениях", - говорится в сообщении.

В то же время сам Гончаренко объяснил подобный акт вандализма как знак протеста против высказываний посла Германии Эрнста Райхеля о выборах на Донбассе, передает 112 Украина.

"Во всем плохом, конечно, есть хорошее, и в своем заявлении господин посол хотя бы признал, что там (на Донбассе, - ред.) есть российские войска. Я еще раз повторяю: наш ответ - нет. И если кто-то не понимает по-русски или по-украински, то мы скажем на немецком - nein (нет, - ред.)", - заявил нардеп.

Гончаренко убежден, что Райхеля необходимо отозвать из Украины. Однако в то же время политик выразил благодарность официальной позиции Германии по отношению к Украине, в частности он поблагодарил канцлера Германии Ангелу Меркель за четкую проукраинскую позицию.

Как сообщал MIGnews.com.uа, во вторник, 7 февраля, Министерство иностранных дел вызвало посла Германии в Украине для предоставления объяснений относительно его высказываний.

Дело в том, что Эрнст Райхель  в интервью изданию РБК-Украина заявил, что на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса можно провести выборы до вывода оттуда российских войск. В этот же день группа депутатов Верховной Рады Украины решила бойкотировать празднование 25-летия посольства Германии в Украине после скандального заявления посла Германии.

Посольство Германии в Украине отменило пресс-конференцию посла Эрнста Райхеля из-за скандального заявления по Донбассу. Позже МИД Германии прокомментировал заявление посла Райхеля о Донбассе. Федеративная Республика Германия будет руководствоваться положением Минских соглашений при урегулировании кризиса на Донбассе. 

Теги материала: Гончаренко, Берлинская стена, вандализм, посольство, Германия
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [23] всего оценили 5
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

На карнавале в Германии неизвестные распылили слезоточивый газ, пострадало более 20 человек
Важное
На карнавале в Германии неизвестные распылили слезоточивый газ, пострадало более 20 человек
В Баварии полиция нашла тела шести подростков в сарае
Важное
В Баварии полиция нашла тела шести подростков в сарае
Под Киевом вандалы осквернили польское военное кладбище
Важное
Под Киевом вандалы осквернили польское военное кладбище  Фоторепортаж
В Германии поезд совершил экстренное торможение из-за снеговика
Важное
В Германии поезд совершил экстренное торможение из-за снеговика
В Москве закрыли американское посольство
Важное
В Москве закрыли американское посольство
В Германии горел центр размещения беженцев, задержаны пятеро подозреваемых
Важное
В Германии горел центр размещения беженцев, задержаны пятеро подозреваемых

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

В СБУ пока не подтверждают гибель Гиви
Эксклюзив  В СБУ пока не подтверждают гибель Гиви
08.02.2017
"Перестал нарушать режим тишины": соцсети об убийстве боевика Гиви
Эксклюзив  "Перестал нарушать режим тишины": соцсети об убийстве боевика Гиви
08.02.2017
Савченко намерена защищать свой закон
Эксклюзив  Савченко намерена защищать свой закон
08.02.2017
Савченко заявила, что ни Порошенко, ни Путин не заинтересованы в разрешении конфликта
Эксклюзив  Савченко заявила, что ни Порошенко, ни Путин не заинтересованы в разрешении конфликта  Видеорепортаж
08.02.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Должна ли Украина вступать в НАТО?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика