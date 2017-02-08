У следствия нет ни одного подозреваемого в убийстве Шеремета

На данный момент следователи не вручили уведомления о подозрении в убийстве украинского журналиста Павла Шеремета ни одному человеку.
Об этом сообщил заместитель главы Национальной полиции Украины, начальник Главного следственного управления Александр Вакуленко в ходе пресс-конференции в среду, 8 февраля, в Киеве, передает Интерфакс-Украина.
"Если мы говорим о процессуальном статусе подозреваемых, то на сегодняшний момент ни одно лицо не получило процессуального документа о подозрении (в совершении преступления - ред.). Мы над этим работаем", - сказал Вакуленко.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Вакуленко в ходе пресс-конференции в Киеве заявил, что основной версией убийства журналиста Украинской Правды Павла Шеремета является его профессиональная деятельность.
В то же время министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подчеркнул, что следствие предполагает, что взрыв, в результате которого погиб журналист Украинской Правды Павел Шеремет, - это подготовленное заказное убийство и заказ на него поступил из Российской Федерации. Также Аваков добавил, что в промежутке времени близком к гибели Шеремета в Киеве было зафиксировано 1193 соединения с российскими абонентами в районе совершения преступления.