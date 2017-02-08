У следствия нет ни одного подозреваемого в убийстве Шеремета

MIGnews.com.ua

На данный момент следователи не вручили уведомления о подозрении в убийстве украинского журналиста Павла Шеремета ни одному человеку.

Об этом сообщил заместитель главы Национальной полиции Украины, начальник Главного следственного управления Александр Вакуленко в ходе пресс-конференции в среду, 8 февраля, в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

"Если мы говорим о процессуальном статусе подозреваемых, то на сегодняшний момент ни одно лицо не получило процессуального документа о подозрении (в совершении преступления - ред.). Мы над этим работаем", - сказал Вакуленко.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Вакуленко в ходе пресс-конференции в Киеве заявил, что о сновной версией убийства журналиста Украинской Правды Павла Шеремета является его профессиональная деятельность.