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Аваков: Убийство Шеремета - это заказанное Россией убийство
08.02.2017 16:51

Аваков: Убийство Шеремета - это заказанное Россией убийство

Следствие предполагает, что взрыв, в результате которого погиб журналист Украинской Правды Павел Шеремет, - это подготовленное заказное убийство и заказ на него поступил из Российской Федерации.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в ходе  пресс-конференции в Киеве в среду, 8 февраля, передает Интерфакс-Украина.

"Результаты досудебного расследования умышленного убийства Павла Шеремета на данном этапе позволяет заключить, что данное преступление – тщательно подготовленное группой лиц заказное убийство. Следствие не исключает версию заказного политического убийства, заказ на которое поступил именно из Российской Федерации", - заявил глава МВД.

Также Аваков добавил, что в промежутке времени близком к гибели Шеремета в Киеве было зафиксировано 1193 соединения с российскими абонентами в районе совершения преступления.

"В результате мониторинга соединения в районе места преступления, в промежутке, близком ко времени его совершения, зафиксировано 1193 соединения с российскими абонентами, активизация части этих абонентов совпадает по времени, по сигналам предварительной информационной активности, которая у нас была во время Крестного хода РПЦ МП в 2016 году в июле", - подчеркнул министр.

Как ранее сообщал MIGnews.com.ua, заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Вакуленко в ходе пресс-конференции в Киеве заявил, что основной версией убийства журналиста Украинской Правды Павла Шеремета является его профессиональная деятельность.

Теги материала: Аваков, Шеремет, убийство, полиция, Россия, заказ
Новости СМИ2
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