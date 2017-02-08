Полиция озвучила основную версию убийства журналиста Шеремета

Основной версией убийства журналиста Украинской Правды Павла Шеремета является его профессиональная деятельность.
Об этом заявил заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Вакуленко в ходе пресс-конференции в Киеве в среду, 8 февраля, передает Интерфакс-Украина.
"В первую очередь рассматривается версия профессиональной деятельности Шеремета как на территории Украины, так и за ее пределами", - сказал он.
Кроме того, Вакуленко сообщил, что Шеремет вероятно был убит противопехотной миной направленного действия МОН-50, передают Українські Новини.
На месте убийства полиция обнаружила части этого взрывного устройства, в частности, цилиндрические осколки, которыми обычно наполняется этот тип мин.
Также к мине были прикреплены два бытовых магнита, которыми она удерживалась на днище автомобиля.
Как ранее сообщал MIGnews.com.ua, и. о. главы Нацполиции Вадим Троян заявил, что исполнители убийства журналиста Павла Шеремета специально выпустили фейковую новость о том, что якобы Троян причастен к организации наружного наблюдения за Шереметом. По его словам, этот фейк был запущен с определенной политической целью.