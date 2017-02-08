Полиция озвучила основную версию убийства журналиста Шеремета

MIGnews.com.ua

Основной версией убийства журналиста Украинской Правды Павла Шеремета является его профессиональная деятельность.

Об этом заявил заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Вакуленко в ходе пресс-конференции в Киеве в среду, 8 февраля, передает Интерфакс-Украина.

"В первую очередь рассматривается версия профессиональной деятельности Шеремета как на территории Украины, так и за ее пределами", - сказал он.

Кроме того, Вакуленко сообщил, что Шеремет вероятно был убит противопехотной миной направленного действия МОН-50, передают Українські Новини.

На месте убийства полиция обнаружила части этого взрывного устройства, в частности, цилиндрические осколки, которыми обычно наполняется этот тип мин.

Также к мине были прикреплены два бытовых магнита, которыми она удерживалась на днище автомобиля.