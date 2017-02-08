Боевики огласили дату похорон террориста Гиви

В пятницу, 10 февраля, состоятся похороны убитого в среду, 8 февраля, террориста Михаила Толстых с позывным Гиви.
Об этом сообщает основной интернет-ресурс донецких сепаратистов "ДАН" со ссылкой на так называемую пресс-службу администрации главаря самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко.
"Похороны командира батальона "Сомали" состоятся в пятницу, 10 февраля", - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня утром в своем кабинете в оккупированном Донецке погиб главарь штурмового "батальона "Сомали" Николай Толстых - Гиви.
Как сообщал MIGnews.com.ua, в интернете появилось видео, которое сняли в кабинете главаря группировки "Сомали", входящей в пророссийскую террористическую организацию "ДНР", Михаила Толстых с позывным Гиви, после взрыва.