Боевики огласили дату похорон террориста Гиви

MIGnews.com.ua

В пятницу, 10 февраля, состоятся похороны убитого в среду, 8 февраля, террориста Михаила Толстых с позывным Гиви.

Об этом сообщает основной интернет-ресурс донецких сепаратистов "ДАН" со ссылкой на так называемую пресс-службу администрации главаря самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко.

"Похороны командира батальона "Сомали" состоятся в пятницу, 10 февраля", - говорится в сообщении.



Напомним, сегодня утром в своем кабинете в оккупированном Донецке погиб главарь штурмового "батальона "Сомали" Николай Толстых - Гиви .