Появилось видео падения Ляшко на ступеньках в Раде

MIGnews.com.ua

В среду, 8 февраля, выходя из зала заседаний в Верховной Раде Украины лидер Радикальной партии Олег Ляшко оступился на ступеньке и упал. Об этом инциденте написал блогер Василий Крутчак на персональной странице в Facebook.

Также блогер выложил видеоролик с моментом падения народного депутата.

На видео видно, как главный "радикал" спускается по парадной лестнице в центральной части главного фойе Верховной Рады. В компании с ним идут народный депутат Игорь Мосийчук, помощник Алексей Кочармин и неизвестный мужчина в камуфляжной форме.

Неожиданно Ляшко оступается и падает, предварительно задев другого народного депутата, и кратко и нецензурно выругавшись. Депутату помогают подняться и он удаляется из кадра.