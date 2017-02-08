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Появилось видео падения Ляшко на ступеньках в Раде
08.02.2017 15:07

Появилось видео падения Ляшко на ступеньках в Раде  Видеорепортаж

В среду, 8 февраля, выходя из зала заседаний в Верховной Раде Украины лидер Радикальной партии Олег Ляшко оступился на ступеньке и упал. Об этом инциденте написал блогер Василий Крутчак на персональной странице в Facebook.

Также блогер выложил видеоролик с моментом падения народного депутата.

На видео видно, как главный "радикал" спускается по парадной лестнице в центральной части главного фойе Верховной Рады. В компании с ним идут народный депутат Игорь Мосийчук, помощник Алексей Кочармин и неизвестный мужчина в камуфляжной форме.

Неожиданно Ляшко оступается и падает, предварительно задев другого народного депутата, и кратко и нецензурно выругавшись. Депутату помогают подняться и он удаляется из кадра.

Как сообщал MIGnews.com.ua, лидеру Радикальной партии Украины Олегу Ляшко аннулировали долгосрочную визу в США, о чем он сам написал в социальной сети.

Теги материала: Олег Ляшко, Верховная Рада, упал
Новости СМИ2
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