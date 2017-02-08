Появилось видео из взорванного кабинета Гиви

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В среду, 8 февраля, в интернете появилось видео, которое сняли в кабинете главаря группировки "Сомали", входящей в пророссийскую террористическую организацию "ДНР", Михаила Толстых с позывным Гиви, после взрыва.

По кадрам видеосъемки можно судить, что помещение практически разрушено: выбиты все окна, повреждена обшивка стен. После взрыва в комнате произошел пожар, в результате чего в ней практически все выгорело.

Ранее говорилось, что главарь так называемой Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что убийство командира батальона ополченцев "Сомали" Михаила Толстых с позывным Гиви - это теракт , а организатором его является Украина.