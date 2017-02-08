В Черкасском облсовете завязалась драка из-за языка

MIGnews.com.ua

В среду, 8 февраля, во время сессии Черкасского облсовета двое депутатов пустили в ход кулаки, не придя к единому мнению по поводу языка выступления с трибуны, передает Vikka .

Во время выступления исполняющего обязанности директора ОКП "Гостиничный комплекс "Днепр" Черкасского областного совета Бориса Лебедцова, народный депутат из партии "Свобода" Юрий Ботнарь сделал ему замечание, чтобы выступающий перешел на украинский язык. Но Лебедцов категорически отказался.

"Ты что, тупой? Говори на украинском языке! Мы требуем, чтобы с трибуны облсовета выступали только на государственном языке", - требовал Ботнарь и направился к выступающему.

После толкотни возле трибуны Бориса Лебедцова таки уговорили отчитываться о работе предприятия на украинском.