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На Закарпатье сотрудницу полиции задержали за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии
08.02.2017 13:39

На Закарпатье сотрудницу полиции задержали за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии

В Мукачеве сотрудники патрульной полиции задержали свою коллегу из-за вождения автомобиля в нетрезвом состоянии. Об этом передает Zik.

Женщина была одета не в полицейскую форму, однако полицейские узнали в нарушительнице свою сотрудницу.

Заметив признаки алкогольного опьянения, патрульные предложили женщине пройти тест на наличие алкоголя в крови. Нарушительница отказалась.

Полицейские составили соответствующие административные материалы, которые направят в суд.

По факту правонарушения продолжается служебное расследование, инициированное управлением патрульной полиции.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в Киеве полицейские избили мужчину, который снимал их на камеру. Пострадавший решил запечатлить на видео незаконные, по его убеждению, действия стражей порядка. 

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в Ровно пять экипажей полиции гнались за нетрезвым правонарушителем. Мужчина проехал на красный свет свтетофора, а затем, несмотря на требования полиции остановиться, пытался скрыться. 

Теги материала: Мукачево, Закарпатье, правила дорожного движения, нарушение, патрульная полиция, задержание, сотрудница
Новости СМИ2
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