Под Киевом священнослужитель скончался в сауне, где отдыхал с девушками

MIGnews.com.ua

В среду, 8 февраля, в одном из заведений для отдыха в Броварах Киевской области был найден мертвым 26-летний протоиерей Киевской епархии Украинской православной церкви (Московский патриархат) Иоанн Корнута. Священнослужитель скончался в сауне, где он проводил время с девушками легкого поведения, передает " ПравдаТут ".

Тело клирика нашли работники сауны и передали информацию сотрудникам правоохранительных органов. Как установило средствие, "лица, имевшие внешность девушек легкого поведения", последовали в сауну вместе с Иоанном, где провели с ним время, а затем покинули заведение, оставив мертвого священника без его личных ценных вещей.

Девушки прихватили с собой мобильный телефон и дорогую золотую цепь священнослужителя. При обыске тела было найдено водительское удостоверение на имя Корнуты Ивана Ивановича, уроженца Закарпатской области.

Экспертиза установила, что смерть священнослужителя наступила в результате остановки сердца из-за оторвавшегося тромба.

Советник главного управления Национальной полиции в Киеве Николай Жукович сообщил, что по данному факту открыто уголовное производство с пометкой "естественная смерть".