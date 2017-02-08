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Под Киевом священнослужитель скончался в сауне, где отдыхал с девушками
08.02.2017 12:06

Под Киевом священнослужитель скончался в сауне, где отдыхал с девушками

В среду, 8 февраля, в одном из заведений для отдыха в Броварах Киевской области был найден мертвым 26-летний протоиерей Киевской епархии Украинской православной церкви (Московский патриархат) Иоанн Корнута. Священнослужитель скончался в сауне, где он проводил время с девушками легкого поведения, передает "ПравдаТут".

Тело клирика нашли работники сауны и передали информацию сотрудникам правоохранительных органов. Как установило средствие, "лица, имевшие внешность девушек легкого поведения", последовали в сауну вместе с Иоанном, где провели с ним время, а затем покинули заведение, оставив мертвого священника без его личных ценных вещей.

Девушки прихватили с собой мобильный телефон и дорогую золотую цепь священнослужителя. При обыске тела было найдено водительское удостоверение на имя Корнуты Ивана Ивановича, уроженца Закарпатской области.

Экспертиза установила, что смерть священнослужителя наступила в результате остановки сердца из-за оторвавшегося тромба.

Советник главного управления Национальной полиции в Киеве Николай Жукович сообщил, что по данному факту открыто уголовное производство с пометкой "естественная смерть".

Как сообщал MIGnews.com.ua, 30 января, в Одесской области неизвестные ограбили три храма Белгород-Днестровского благочиния, из которых вынесли денежные средства, собранные для помощи нуждающимся.

Теги материала: церковь, умер, священнослужители
Новости СМИ2
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